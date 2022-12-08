Eşini öldürüp intihar süsü veren kocanın yargılanmasına devam edildi

Esenyurt’ta eşini silahla başından vurarak öldürüp intihar süsü veren sanığın yargılanmasına devam edildi. Maktulün ablası Aslı Yıldırım, “Hilal sol elini kullanıyordu “ dedi.

İddialara göre, Esenyurt’ta 6 Şubat 2022 tarihinde Musa Adıyaman, 2 buçuk yıllık eşi Hilal Adıyaman’ı silahla öldürüp intihar süsü vermeye çalışmıştı. Ancak solak olan Hilal’i kafasının sağ tarafından vurup silahı da kadının sağ eline tutuşturduğu iddia edilmişti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Musa Adıyaman, maktul Hilal Adıyaman’ın annesi Gülbahar Yıldırım, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

“İntiharı düşünecek bir ruhsal durumda olduğunu görmedim”

Tanık Hatice Nur Tuğul beyanında, “ Aynı mahallede oturdukları için eşim ve sanık samimiydi. Bizim maddi sıkıntılarımız olduğu için 2021 ağustos ve kasım ayları arasında Musa ve Hilal’in evinde kaldık. Çiftin gayet mutlu evlilikleri vardı. Aralarında herhangi bir tartışmaya şahit olmadım. Evlerinde mutluydular. Benim yüzüme benden rahatsız olduğunun söylemedi. Gayet hala dolu bir insandı. Yeni şeyler tanıyıp görmek isteğindeydi. İntiharı düşünecek bir ruhsal durumda olduğunu görmedim” dedi.

“Evliliklerinin başından beri şiddet gördüğünü söyledi”

Hilal Adıyaman’ın ablası Aslı Yıldırım beyanında, “ Kardeşim evliliklerinin başından beri şiddet gördüğünü söyledi. Dayaklardan artık bıktığını ve sıkıldığını söyledi. Bana şiddet gördüğüne dair fotoğraflarda göndermişti. Evlerinde kalan Tuğul soyadlı çiftin evlerinde kalmasını istememesi nedeniyle yine Musa tarafından darp edilmişti” şeklinde konuştu.

“Hilal’den ayrı iki kardeşim daha solaktır”

Müşteki avukatı Nurullah Karataş’ın Hilal hangi elini kullanıyordu sorusuna tanık Aslı Yıldırım, “Hilal sol elini kullanıyordu. Hilal’den ayrı iki kardeşim daha solaktır. Hatta biz küçükken üçümüz solak üçümüz sağlağız diyorduk. Onlarda bize salak salak diye şaka yapıyorlardı” dedi.

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Musa Adıyaman, “Ben kesinlikle seni öldürürüm seklinde bir şey söylemedim. Ben Hilal’in annesini aradığımda kişinin beni aldattığını söyledim, hatta Hilal de annesine ‘Şeytana uydum’ dedi. Ben suçsuzum, mağdurum, eşimi kaybettim” diye konuştu.

Savunması sorulan Sanık avukatı beyanında, “Dosya çerçevesinde alınan raporlar maktulün sağ elinde swap izlerini tespit etmiştir. Bir insan solak olsa dahi bunu sağ elle kullanamayacağı anlamına gelmez. Elinde swap izinin çıkmış olması ve atışın bitişik atış olması dikkate alındığında maktulün kendini vurmuş olduğu kabulünde herhangi bir hayatın olağan akışına aykırılık yoktur” şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı erteledi.

İddianamede,

Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Musa Adıyaman hakkında ‘Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.