Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, gece uykudaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın, gece uykudaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Taraklı ilçesi Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen E.B. isimli 3 çocuk annesi, eşi Eyüp Bostan’ı (48) uyuduğu sırada bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eyüp Bostan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Eşini, uykusunda öldüren kadın ise gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Bostan, Taraklı Duman Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.