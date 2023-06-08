Eşinin boğazını kesip 12 yerinden bıçaklamıştı, olayın odağındaki tanık konuştu

Kocaeli’de kendisini aldattığını iddia ettiği eşini boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede dinlenen tanık, "Birgül bana boşanma aşamasında olduğunu söyleyince konuşmaya başladık. 5 ay sonra Birgül’ün evliliğinin devam ettiğini duyunca konuşmayı kestim. Telefon numaramı değiştirmeme rağmen Birgül beni ısrarla aramaya devam etti. Durumu eşine anlattığım gün olay gerçekleşti" dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, haksız tahrik hükümlerinin de uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Değirmendere Yalı Mahallesi’nde 21 Temmuz 2022’de meydana gelen olayda Yakup G., kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi Birgül G.’nin (28) boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklamıştı. Olaydan sonra eli kanlı ve bıçakla video çeken Yakup G., "Borçlarımı ödemeye başlıyorum" diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Polis merkezine giden Yakup G., eşini öldürdüğünü itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"Birgül ile gönül ilişkimiz vardı"

Tutuklu sanık Yakup G.’nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Yakup G. ve avukatı hazır bulunurken, tanık O.Ö. ise SEGBİS ile katıldı. Birgül G.’nin ailesi ve avukatları ise duruşmaya katılmadı. Birgül G. ile gönül ilişkilerinin olduğunu söyleyen O.Ö., "Birgül’ü bizim apartmanda oturur, sürekli bizim eve gidip gelir, annemle görüşürdü. Bu vesileyle Birgül’ü tanıdım. Birgül ailemden numaramı alarak ’Görüşebilir miyiz? diye mesaj attı. Ben de ’Hevesle’ diye cevap verdim. Birgül’e neden konuşmak istediğini, kendisinin evli olduğunu söyledim. Birgül ise benden hoşlandığını, boşanma aşamasında olduğunu ve babasının evinde kaldığını söyledi. Bu şekilde konuşmaya devam ettik. Olaydan 9 ay önce Birgül ile konuşmamız başladı" diye konuştu.

"Telefon numaramı değiştirmeme rağmen Birgül sürekli başka numaralardan aramaya devam etti"

5 ay sonra Birgül’ün evliliğinin devam ettiğini duyduğunu söyleyen O.Ö, "Bunun üzerine Birgül ile konuşmayı kestim. Yakup da beni telefonla uyararak eşiyle konuşmamamı söyledi. Ben de kendisine ’Birgül ile konuşmuyoruz. Boşanma aşamasında olduğunu düşündüğüm için aramızda bir iletişim oldu’ dedim. Telefon numaramı değiştirmeme rağmen Birgül sürekli başka numaralardan aramaya devam etti. Bir süre sonra Birgül ve Yakup oturduğum binadan taşındı. Bu süre zarfında da Birgül beni tekrardan aradı ve yeni taşındığı binanın önüne çağırdı. Oraya gittiğimde Birgül bana, ’Boşanacağım, bana yardım et’ dedi. Ben de yardım etmeyeceğimi, görüşmek istemediğimi ve beni aramamasını söyledim. Birgül beni ısrarla aramaya devam edince çareyi Yakup’u aramakta buldum. ’Benden uzak durun, eşine sahip çık, beni aramasın’ dedim. Bu konuşma cinayet tarihinde meydana geldi. Olaydan önce Birgül’ün babasıyla da konuştum. Kızıyla konuşmayı kestiğimi söyledim, yani Birgül’ün babasının olaydan haberi vardı" şeklinde konuştu.

Basın mensupları salondan çıkarıldı

Tanık ifadesinin ardından söz hakkı verilen sanık Yakup G., basın mensuplarının salondan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı basın mensuplarını salondan çıkarttı.

18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanığın eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ancak suçu haksız tahrik altında işlemesi sebebiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.