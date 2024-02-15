Eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Berk toprağa verildi

Eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray(76) Berk, toprağa verildi. Saldıray Berk için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Berk’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulup askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.

Törene, Berk’in ailesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgenral Selçuk Bayraktaroğlu, Eski 1. Ordu Komutanı Ahmet Hurşit Tolon, Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Emekli Korgeneral Engin Alan, CHP 26. Milletvekili dönemin savcısı İlhan Cihaner ve askeri yetkililer katıldı. Berk’in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Saldıray Berk, 3. ordu komutanı olduğu dönemde, FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner, “Üzgünüz, bir dönemin sembol isimlerindendi. FETÖ’nun kumpaslarına maruz kalmıştı, o dönem aynı yerde görev yapmıştık. Aynı kumpas davasında bir çok kamu görevlisiyle birlikte bu süreci yaşadık. Bir çok insanın sağlığının bozulmasında o sürecin etkili olduğu çok açık. Hastaneye yatmadan önce görüşmüştük. Çok şey söyleyemiyoruz” diye konuştu.

Saldıray Berk, 3. ordu komutanı olduğu dönemde, FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner ile birlikte Ergenekon davasında yargılanmıştı. Berk, 2011 yılında emekliye ayrılmış ardından hakkındaki davanın FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.

Berk’e dava açan savcı daha sonra FETÖ üyeliğinden tutuklanmış, Berk de 2016 yılında beraat etmişti. Berk, evli ve iki çocuk babasıydı.