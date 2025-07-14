Eski Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, 15 Temmuz'da yaşananları anlattı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde meydana gelen 15 Temmuz Darbe Girişimiyle ilgili konuşan Mahmut Karaaslan, o gece yaşananlarla ilgili konuştu.

15 Temmuz 2016 gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Karaaslan, girişimin meydana geldiği gece Ankara’da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Edindikleri tecrübeler sayesinde o dönem her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduklarına değinen Karaaslan, şunları dedi:

"O gece böyle bir şeyin olacağına dair haberimiz yoktu ama mesleki tecrübemiz sayesinde FETÖ’cülerin çoğunluğunun askerden oluşan bir harekete kalkışacağına dair tahminlerimiz vardı. Zihnen böyle bir şeye hazır durumdaydık. O akşam meslektaşlarımızla birlikte yemekteydik. İl Emniyet Müdür Yardımcımız bana telefonda Genelkurmay Kavşağından silah sesleri geldiğini söyledi. Ben de olayın dışarıda olduğunu değerlendirip arkadaşlarıma incelemede bulunmaları talimatını verdim. Polisler bir bulgu bulamadıklarını söyledi ama olay yerinden ayrılmadan Genelkurmay Başkanlığı içerisinden silah sesleri geldiğini söyledi. Farklı bir durum olacağını düşünüp oraya gittim. Görev arkadaşlarımızla buluştuk. Genelkurmay Başkanlığında bekleyen bir yüzbaşıya durumu sorduğumuzda bize çelişkili cevaplar verdi. Olayın darbe olabileceğini düşündüm. Toplayabildiğim tüm kuvvetlerimizi Genelkurmay Başkanlığı önüne çağırdım. Tüm kapıların tutulmasını, giriş çıkışların yasaklanmasını ve içeriye girilmemesi talimatını verdim. Çünkü İçeride ne olduğunu bilmiyorduk."

"Her yerde darbecilere karşılık vermeye çalıştık"

Kısa süre içerisinde organize olarak darbecilere karşı mücadele etmeye başladıklarını aktaran Karaaslan, "Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğünde toplanmaya karar verdik. Ben de bu sırada herkesin göreve çağrılması gerektiğini söyledim. O kadar acil bir durumdu ki, arkadaşlarımıza sadece tabancayla bu işi çözemeyeceği için, daha güçlü silahlar alabilmesi için depocunun gelmesini beklemeden kapıları kırarak silahlanmaları talimatını verdim. TRT, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bütün arkadaşlarımızla bir araya gelerek saat 23:00’ten itibaren her yerde darbecilere karşılık vermeye çalıştık" diye konuştu.

"Binamıza girmeye çalışan kim olursa olsun çatışarak koruma talimatını verdim"

Talimatlarının o gece kesin ve net olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Olayın darbe olduğuna karar verdikten sonra arkadaşlarımın çelişkiye düşebileceklerini, polis ile askerin çatışıp çatışamayacağına dair ikileme düşebilirdi. O yüzden kesin bir emir verdim. Üniformalı olsun ya da olmasın bizim binamıza girmeye çalışan kim olursa olsun çatışarak koruma talimatını verdim. Arkadaşlarım da eksiksiz şekilde bu talimatımı uyguladı" dedi.

"Vatandaşların darbe karşıtı olduğunu öğrendim ve talimat verdim"

Türk halkının darbecilere karşı direnişteki önemine değinen Karaaslan, "Direnişe başladığımızda Ankara’ya takviye kuvvetlerin getirilmesine yönelik Genel Müdürümüz tarafından talimat verildi. Çevre illerdeki Özal Hareket Polislerinin Ankara’ya getirilmesi planlandı. Daha sonra Genel Müdürümüz, Valimiz ve ben Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçmeye karar verdik. Külliyeye girerek bir anons geldi. Vatandaşların toplandığı söylendi. Kalabalığın kimin yanında olduğunu sordum. Vatandaşların darbe karşıtı olduğunu öğrendim ve talimat verdim. O vatandaşların önüne geçin ve Genelkurmay Başkanlığının olduğu yere götürün dedim. Bu bende de bir kıvılcıma neden oldu ve tüm ekiplere talimat verdim. Mahallelerdeki insanları polis araçlarımızla ve bulabildikleri diğer araçlarla Genelkurmay Başkanlığı çevresine götürmelerini söyledi. Külliyeye geçtiğimizde bize bir kriz odası açıldı ve oradan sevk ve idareyi gerçekleştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"Görevdeki arkadaşlarımın hiçbirinden şüphe duymadım ve bu düşüncemi boşa çıkarmadılar

Darbe girişiminin bastıracaklarına dair inançlarını halka da yansıtmak istediklerini dile getiren Karaaslan, şu sözlere yer verdi:

"Kendimize inancım vardı. 2015 yılındaki yasayla EGM’deki FETÖ’cü müdürler emekli edilmişti. Bu yüzden müdür seviyesindeki arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğunun FETÖ’cü olmadığını biliyordum. Bu rahatlık bizim için çok önemliydi. O gün hiçbirinden şüphe duymadım ve bu düşüncemi boşa çıkarmadılar. Başaracağımıza inanıyordum. Gece 12:30 sıralarında TRT’de görevlendirdiğimiz arkadaşımız binayı tekrar ele geçirmelerinin an meselesi olduğunu söylemişti. İçeriye girdiklerinde bana söylenen ismi bulmalarını söyledim. Yayını açtırarak kendini tanıtmasını ve kanalı tekrar ele geçirdiklerini ilan etmesini söyledim. Buradaki amacım da mücadele eden arkadaşlarımıza bizim kazanacağımızın inancını benimsetmek ve vatandaşlarımıza bu düşünceyi aktarmaktı. Arkadaşlarımız TRT’ye girdiğinde heyecanla ekrana bakmaya başladık. O sırada dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’yu gördük ekranda. Bu bir kırılma noktasıydı. Onun öncesinde de gözaltına alınanlar oldu. O görüntüleri muhabir arkadaşıma göndererek tüm kanallara servis etmesini söyledim. Bendeki ve yakın arkadaşlarımdaki inancın herkese yayılmasını bu şekilde sağladık."

"Bizim kadar FETÖ karşıtı olan askerler de vardı"

FETÖ karşıtı askerlerin yardımlarıyla ilgili konuşan Karaaslan, "Bizim kadar FETÖ karşıtı olan askerler de vardı. O gece onlarla da irtibat halindeydim. Çok faydalı desteklerini aldım. Ordunun içerisinde darbeye girişimine katılmayan askerlerin olması, FETÖ’ mensuplarının başarısız olmalarının bir nedeniydi. Vatandaşın sokağa çıkması da diğer bir önemli etkendi" dedi.

"Bizde olan inanç darbecilerde yoktu"

Zorlandıkları durumlar hakkında da konuşan Karaaslan, "Silahlardaki asimetrik güç farkı bizi zorlamıştı. Biz de en fazla uzun namlulu silahlar vardı. Karşımızda ise tanklar, uçaklar ve silahlı helikopterler vardı. Bir tankın bizim TOMA’mızı sürüklediği an vardı. O an asimetrik silah gücünün farklığını en net şekilde ortaya koyan durumdu. Bir diğer asimetriklik ise bizde olan inancın onlarda olmayışı idi. Onların bizim kadar inançlı olduklarını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Turgut Başkanın istediğim hastaneye götürülmesi daha mantıklıydı ama o anda ağzımdan Gazi Hastanesi’ne götürülmesi talimatı çıktı"

O gece başından vurularak ağır yaralanan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan hastaneye götürülme sürecinden bahseden Karaaslan, "Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan sabah saatlerinde yaralı halde bulunmuştu. Hacettepe Hastanesi’nde arkadaşlarım vardı. Turgut Başkanın o hastaneye götürülmesi daha mantıklıydı ama o anda ağzımdan Gazi Hastanesi’ne götürülmesi talimatı çıktı. Turgut’un çok kan kaybettiğini öğrendim. Eğer 5 dakika daha hastaneye geç götürülseymiş hayatını kaybedecekmiş. O sırada ağzımdan daha yakında olan Gazi Hastanesi lafının çıkmasının ilahi bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu durum benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktası olmuştu" şeklinde konuştu.