Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tahliye edildi

Avcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen Handan Toprak Benli ile 26 diğer sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme ara kararında, Handan Toprak Benli’nin de aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Avcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile 26 diğer sanığın yargılanmasına başlandı. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, aralarında Erkan Karaaslan ve Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bir kısım tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Handan Toprak Benli, 2014-2019 yılları arasında Avcılar Belediye Başkanı olarak görev yaptığını ifade ederek, iddianamede kendisine 2014, 2015, 2016 yıllarına ait olan ihaleye fesat karıştırmak ve ihaleyi alanlarla örgüt şeklinde hareket etmek ile suçlandığını açıkladı. Benli, yasaya göre bütün görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek, “Belediyenin üst yöneticisi olarak, suçlama konusu yapılan 2014, 2015, 2016 tarihlerinde yapılmış 6 ihalede ne ihaleyi yapan, ne ihale yetkilisi, ne harcama yetkilisi, ne gerçekleştirme yetkilisi ne de onaylayanlardan değilim. İhalenin hiçbir sürecinde dahil değilim, imzam ve onayım yoktur. Benim, hiç kimseye şu veya bu şekilde ihale konusunda yönlendirme yapmadığım, talimat vermediğim dosya çerçevesinde açıkça görülmektedir” şeklinde savunma yaptı.

Benli savunmasının devamında, yaşantısının şeffaf olduğunu ve devletin malını gözü gibi koruduğunu söyleyerek adaletin tecelli edeceğine inandığını ifade etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da, suçsuz olduklarını söyledi. Sanık savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Handan Toprak Benli, Erkan Karaarslan, Burçin Baykal ve Mücahit Doğan’ın savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumu, atılı suçların vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 27 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 21 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Erkan Karaarslan’ın lideri olduğu suç örgütünün haksız menfaat sağlamak için kamu görevlilerine rüşvet veya komisyon verdiği, kamu görevlilerini tehdit ederek veya şantaj yaparak haksız menfaat sağlamayı da yöntem olarak kullandığı açıklanmıştı. Örgütün belediyelerde yapmış oldukları işler nedeniyle elde ettikleri tüm verileri kamu görevlilerinin aleyhine şantaj olarak kullandığı ayrıca haksız menfaat sağlamak için göstermelik dosya yaptığı veya açıktan para aldığı da iddianamede anlatılmıştı. Örgütün menfaatleri sağlama noktasında zorluk yaşadığında belediye görevlilerini tehdit ettiğinin tespiti de iddianamede belirtilmişti. Bir kısım şüphelilerin örgüte haksız menfaat sağlamak için belediyelere gerçekte herhangi bir hizmet vermedikleri halde göstermelik ve kurgulanmış şekilde dosya hazırladığı, sahte belgeler düzenlediği ve bu sahte belgeler ile hizmet verilmiş şekilde gösterdikleri ifade edilen iddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamaların somut delillerle belirlendiği kaydedilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında Erkan Karaaslan’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘görevi kötüye kullanma suçuna azmettirme’, ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik’ suçlarından 62 yıldan 185 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Sanık Handan Toprak Benli’nin ise ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik’ suçlarından 26 yıldan 113 yıla kadar cezası talep edilmişti. Diğer 25 sanığın ise değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istenmişti.