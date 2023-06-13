Eski bakan Çavuşoğlu play-off final maçını takip etti

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da TFF 3. Lig play-off final maçında Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman Futbol Kulübü arasındaki mücadeleyi izlemek için stada geldi.

Eski bakan Çavuşoğlu play-off final maçını takip etti
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Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da TFF 3. Lig play-off final maçında Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman Futbol Kulübü arasındaki mücadeleyi izlemek için stada geldi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TFF 3. Lig play-off final maçında Armoni Alanya Kestelspor ile Karaman Futbol Kulübü arasındaki mücadeleyi izlemek için Ankara’da bulunan Eryaman Stadyumuna geldi. Çavuşoğlu, play-off finalini tribünden takip etti.