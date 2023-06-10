Eski bakan Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisine katıldı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisine Katıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Partimize katılımların arkası da gelecek. Diğer partilerden de üst düzey yöneticiler, kurucular, başkan danışmanları seviyesinde Yeniden Refah Partimize katılımlar gerçekleşecektir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Fatih Erbakan, “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah Partisinin belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ifade ederek, “Yüzde 3’e yakın oy oranı, 1 milyon 529 bin oy alarak kendi listeleriyle, Yeniden Refah Partisi kendi aldığı oyla 5 milletvekilini meclise göndermeyi başarmıştır. Yeniden Refah Partimiz, bu seçimlerin kazananı olmuştur. Bu seçimler Türkiye siyasetinde Yeniden Refah gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Rakiplerimiz çok ciddi imkanlarına rağmen, medya ve hazine yardımı almalarına rağmen bu zorluklarla seçime girdik. Bu zorluklara rağmen, son derece önemli bir başarıyı elde ettik” diye konuştu.

“Seçimin kaybedeni 7’lı masa olarak ifade ettiğimizin kendisidir”

Seçimin kaybedeninin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu belirten Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

“İki meclis grubu kurmaya yetecek sayıda milletvekilini yüzde 1 bile oyu olmayan partilere hoyratça vermiş, günün sonunda Cumhurbaşkanı olamamış, verdiği 40 vekille ortada kalmıştır. Seçimin bir diğer kaybedeni 6’lı masanın kendisidir. Zaman zaman da 7’lı masa olarak ifade ettiğimizin kendisidir. Milletvekili seçimlerinde ciddi bir farkla kaybetmişlerdir, meclisteki çoğunluğu milletimiz ciddi bir farkla Cumhur İttifakına vermiştir. Seçimi kaybedenlerden bir diğeri HDP olmuştur. Seçime başka bir isimle girmelerine rağmen oylarını yüzde 3 kaybetmişlerdir. Kaybeden diğer kesim, masadaki 4 küçük parti. Sıfıra yakın oyların olduğu, adeta bir tabela partisi haline geldikleri bu seçim sonucunda ortaya çıkmıştır. CHP’nin bu zihniyeti ve genetik yapısıyla ne yaparsa yapsın yüzde 25’in üzerinde bir oy alamayacağı bu seçimlerle ispat edilmiş oldu”

Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakına girerken AK Parti ile bir mutabakat metni imzaladıklarını hatırlatan Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını söyledi.

“Diğer partilerden de üst düzey yöneticiler partimize katılacak”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuşmasını sonlandırırken eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Yeniden Refah Partisine katıldığını açıkladı. Erbakan, Suat Kılıç’la partilerinin ivme kazanacağını söyleyerek, “Partimize katılımların arkası da gelecek. Diğer partilerden de üst düzey yöneticiler, kurucular, başkan danışmanları seviyesinde Yeniden Refah Partimize katılımlar gerçekleşecektir” diye konuştu.

“Bereketli bir geleceği inşa etmeye muvaffak olacağız”

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisinin sağlam temel üzerine kurulduğunu belirterek, “Gayret edeceğiz, birlikte emek vereceğiz. Dayanışma içerisinde sıkı, hızlı ve sağlam adımlarla yere sağlam basarak halka ve hakka hizmet şuuruyla bereketli bir geleceği inşa etmeye muvaffak olacağız” dedi.

Basın toplantısı, Fatih Erbakan’ın Yeniden Refah Partisine katılan Suat Kılıç’a rozetini takmasıyla birlikte sona erdi.