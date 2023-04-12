Eski Başbakan Tansu Çiller, Tarihi Alan ile ilgili bilgi aldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret eden Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Tarihi Alan hakkında bilgi aldı.

Eski Başbakan Tansu Çiller, Tarihi Alan ile ilgili bilgi aldı
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’i ziyaret eden Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Tarihi Alan hakkında bilgi aldı.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Bakanlığı’na ziyarette bulundu. Eski Başbakan Tansu Çiller’i, Alan Başkanlığı ziyaretinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı. Ziyarette, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, eski Başbakan Tansu Çiller’e, Tarihi Alan hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Eski Başbakanlarımızdan Sayın Tansu Çiller, Tarihi Alan Başkanımız Sayın İsmail Kaşdemir’i ziyaret etti. Başkanımız İsmail Kaşdemir, Tansu Çiller’e Tarihi Alan ile ilgili bilgi verdi” denildi.