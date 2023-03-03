Eski başhekimin evinde aspiratörden yangın çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde devlet hastanesi eski başhekimi Dr. Beyhan İleri’nin evinde aspiratörden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi Park Caddesi Sayıt Apartmanı’nda, devlet hastanesi eski başhekimi Dr. Beyhan İleri’nin evinde yangın çıktı. Mutfaktaki aspiratörün alev almasıyla başlayan yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına aldı. Korkulu anlar yaşayan İleri ailesi, yangının söndürülmesi ile derin nefes alırken, mutfakta maddi hasar oluştu.