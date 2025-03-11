Eski belediye başkanı Hayri İnönü emniyete gelerek ifade verdi

İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Sarıyer Belediyesi’nin de bulunduğu bazı CHP’li ilçe belediye çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturmada 32 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde eski belediye başkanı Hayri İnönü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek tanık olarak ifade verdi. İnönü, basın mensuplarının sorularını ise cevaplamadı.

İstanbul merkezli terör örgütü DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağladıkları iddia edilen aralarında Sarıyer Belediyesi’nin de bulunduğu bazı CHP’li ilçe belediye çalışanlarına yönelik operasyonda 32 şüphelinin polisteki sorgusuna başlandı. Soruşturma çerçevesinde eski belediye başkanı Hayri İnönü, Vatan Yerleşkesinde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından eski belediye başkanı Hayri İnönü, avukatı ile beraber basın mensuplarının sorularını cevaplamayarak oradan ayrıldı. İnönü, daha sonra adliyeye giderek ifade vereceği öğrenildi.