Eski Belediye Başkanı Hüseyin Turan'dan Birlik ve Beraberlik Buluşması

Turan’dan Teşekkür Mesajı

Toplantı sonrası paylaşım yapan Hüseyin Turan, “Silivri’mize 2004-2009 yıllarında hizmet etmiş AK Parti İlçe Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve İl Genel Meclis Üyelerimizle geleneksel bir araya gelerek hasret giderdik. Allah hepsinden razı olsun. Milletvekilimiz Sayın Tülay Kaynarca’ya ayrıca katılımından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Toplantılarımız Devam Edecek”

Turan, buluşmaların hiçbir özel amaca hizmet etmediğini, yalnızca eski çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmek için düzenlendiğini ifade etti. Mevcut AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk’un da davet edildiğini ancak İstanbul’daki bir toplantısı nedeniyle katılamadığını belirten Turan, “Bu tür buluşmalar ilk kez yapılmıyor ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.