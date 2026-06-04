Eski belediye başkanına suikast davasına devam edildi

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve haklarında verilen takipsizlik kararının yapılan itiraz üzerine kaldırıldığı 3 şüpheli hakkında Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü Yeni Mahalle’de meydana gelmişti. Evinden ayrılarak 54 UB 554 plakalı otomobiliyle seyir haline geçen Ahmet Soğuk, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 8 el ateş edilirken, mermilerden ikisi Soğuk’a isabet etti. Kontrolden çıkan araç tarlaya girerken, 2009-2019 yılları arasında Ferizli Belediye Başkanı olarak görev yapan Soğuk olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan M.F.Ö. (29), N.E. (39), O.E. ve M.G.(40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler H.S., U.S., T.A. ve B.S. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar M.G., O.E. ve N.E. ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken diğer sanık M.F.Ö. çağrılmasına rağmen duruşmaya katılmadı.

"Bu olay planlanmış bir olaydır"

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık N.E., "Bu olay planlanmış bir olaydır. Benim rahmetiyle bir tanışıklığım yok. Bütün iş yerlerim kapanmak üzere. Ben ve kardeşim gereksiz yere kaç aydır tutuluyoruz. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Mahkeme benim suçsuz olduğuma bir türlü inanmıyor"

Söz hakkı verilen O.E., "Benim bu olayda en ufak bir dahilim yok. Mahkeme benim suçsuz olduğuma bir türlü inanmıyor. GPRS sistemi üzerinden nerede olduğuma dair kayıtlar çıkarılsın. Tahliyemi talep ediyorum. En azından ev hapsi verilsin çocuğuma kavuşayım" diye konuşurken diğer tutuklu sanık M.G. ise tahliyesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk’un öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen ve haklarında verilen takipsizlik kararının yapılan itiraz üzerine kaldırıldığı 3 şüpheli hakkında Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.