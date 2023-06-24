Eski belediye binası yıkıldı

Osmaneli Belediyesi, deprem riski nedeniyle yıkım kararı olan belediye binasının yıkımını kendi ekibi ve iş makineleriyle yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yıkım çalışmasının ardından bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Halkın güvenliğini ön planda tutarak depreme dayanıklı ve modern bir belediye binası inşa etmeyi amaçladıklarını anlatan Şahin, yeni belediye binasının 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte olduğunu söyledi. Yıkım çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü ve çevre düzenlemesiyle birlikte temiz bir alan oluşturulduğu ifade eden Başkan Şahin, “Belediye ekibi yıkım sürecinde gerekli güvenlik önlemlerini almış ve ilgili kurallara uygun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni belediye binasının inşası için proje çalışmalarına da hızla başladık. Depreme dayanıklı, çağdaş ve işlevsel bir belediye binası tasarımı için uzman ekipler ile iş birliği içerisindeyiz. Yeni belediye binası Osmaneli’ne modern bir kimlik kazandırarak halkın daha iyi hizmet alabilmesini sağlayacak” dedi.