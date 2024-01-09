Eski Bilecik Belediye Başkanı gözyaşları içinde toprağa verildi

Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde 2002-2004 yılları arasında bulunan Kayhan Güven, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eski Bilecik Belediye Başkanı gözyaşları içinde toprağa verildi
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Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde 2002-2004 yılları arasında bulunan Kayhan Güven, gözyaşları içinde toprağa verildi.

1999 yılında Bilecik Belediye Başkanı seçilen Yaşar Tüzün’ün milletvekili seçilmesinin ardından 2002 yılında Bilecik Belediye Başkanı olan Diş Hekimi Kayhan Güven tedavi gördüğü Kütahya’da bir hastanede hayatını kaybetti. Güven’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şerifpaşa Camii’nden kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve sevenleri katıldı.