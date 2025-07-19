Eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta ailesi ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi ile seyahat ederken Sivas Kangal’da trafik kazası geçirerek ağır yaralanan eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne sevk edilen Karaömeroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Cenazesi Ankara’ya getirilen Karaömeroğlu için Çankaya’daki Kocatepe Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Karaömeroğlu’nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ve Karaömeroğlu’nun ailesi ile yakınları katıldı.