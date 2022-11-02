Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 yıldır eskiyen tencere, tava ve çaydanlık tamiri yapan Ali Atak, mutfak eşyalarının ömrüne ömür katıyor.

Ali Atak, 15 yıldır çaydanlık, tencere ve tavalara yeniden hayat veriyor. Çeliğin sonsuz güçte olduğunu ve düzenli kullanıldığında ise ömürlük hizmet verebileceğini dile getiren çelik tamircisi Ali Atak, yaptığı hizmetle Bandırma ve kırsal mahallelerinde birçok insanın eskiyen tencere, tava ve çaydanlık sorununu çözüyor.

15 yıldır Bandırma’nın birçok kırsal mahallesinde, kendi aracını özel dizayn eden ve seyyar olarak çalışan Ali Atak, kullanılamaz hale gelen çaydanlık, tava, tencere gibi mutfak eşyalarını yeniden işlevsel hale getirdiklerini belirtti.

"Tamir masrafı en az 20 fazla 60 lira"

İşini severek yapan Ali Atak gittiği yerlerde tamir ettiği tüm parçaları gün içinde teslim ediyor ve paslanmış ve kullanılmaz halde olan mutfak eşyalarına hayat veriyor. Emekliliğinde vaktini mesleği ile değerlendirmek istediğini söyleyen Atak, “2007 yılından beri bu işi yapıyorum. Çaydanlık, tencere tamiri yapıyorum. Yanmış, kırılmış, kopmuş, delinmiş tüm eskimiş tüm çaydanlık ve tencereleri tamir ediyorum. Köylere kendi aracımla gidiyorum. Hemen hemen Balıkesir’in her köyüne gidiyorum. Bununla beraber bıçak, satır, ağaç testeresinin zincir bilemesi de yapıyorum. Şehirde çok gürültü olduğundan dolayı köylerde çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Çaydanlıkların bakımını yeni ürünmüş gibi güzel şekilde tamir edip, neredeyse sıfır haline getiriyorum. İşlem sonrası silindiği zaman çok güzel bir görüntüye sahip oluyor” dedi.