Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın cenazesi evinden alındı

Sabaha doğru vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın cenazesi, Bilkent Şehir Hastanesi morguna götürülmek üzere evinden alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi. Bu sabah Ankara’daki evinde vefat ettiği öğrenilen Baykal’ın cenazesi, Bilkent Şehir Hastanesi morguna götürülmek üzere Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden alındı. Evinden tabutla çıkarılan Baykal’ın cenazesini CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, eski CHP’li isimlerden Eşref Erdem ve sevenleri cenaze aracına taşıdı.

“Evinde yatağında uyurken vefat etmiş Deniz bey”

CHP’li Gök, Baykal’ın vefatına ilişkin şu sözleri sarf etti:

“Türk siyasetinin duayeni, önceki genel başkanlarımızdan Deniz Baykal sabaha karşı evinde yatağında vefat ediyor. Çok üzüntülüyüz. Ülkemiz bir yandan deprem nedeniyle çok ağır kayıplar verdiği bu dönemde sayın Deniz Baykal’ın kaybı üzdü. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Ailemizin aldığı karar göre salı günü mecliste yapılacak törenden sonra defnedilecek. Defin yeri ve saati ayrıca duyurulacak. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Evinde yatağında uyurken vefat etmiş deniz bey. Bir müddet soğuk algınlığı yaşıyordu. Sanırım artık bedeni geçirmiş olduğu önceki büyük rahatsızlığı buraya kadar taşıyabildi. Çok dirençliydi mücadele etti. Sabaha karşı 5 civarında sevgili eşi vefat etmiş bulmuş.”

Baykal’ın uzun yıllar yakınında çalışan Erdem ise “Benim çok eski bir arkadaşım, yakın dostumdu. İnsan böyle durumlarda ne diyeceğini şaşırıyor. İnsanoğlu doğar yaşar ölür ama üzüntümüz sonsuzdur. Türkiye’ye büyük hizmetler yapmış değerli bir arkadaşımızı dostumuz yurtseverdi. Hepimizin baş sağ olsun. Allah Rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan salı günü TBMM’de düzenlenecek tören saatinin 11.30’da olacağı, ardından Baykal’ın cenazesinin Antalya’ya götürüleceği öğrenildi.

Ayrıca siyasi isimler Baykal’ın evine taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.