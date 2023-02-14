Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için TBMM’de tören düzenlendi.

Baykal için TBMM Şeref Merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, milletvekilleri, eski Bakanlar ve milletvekilleri, yakınları ve ailesi katıldı.

Törende, Baykal’ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua okundu. Kızı Aslı ve oğlu Ataç babaları hakkında konuşma yaptılar. Ataç Baykal siyasetçinin başkaları için yaşadığını belirterek, tüm hayatının başkalarının sorunlarının etrafında şekillendiğini ifade etti. Baykal, “Babam Deniz Baykal doğuştan bir siyasetçiydi. Başka hiçbir şeyi bu kadar büyük aşkla yapamazdı. Siyasetçi olmanın getirdiği zorluklar ise onun yaşam tarzı, bu zorluklar kendisini hiçbir zaman huzursuz veya mutsuz yapmamıştır” ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal ise, Baykal’ın mücadeleci, teslim olmayan, mükemmeliyetçi, sözünün eri, zeki ve entelektüel olduğunu belirterek, “Enerjisi, yaşama olan ilgisi, zekası, yoğun bilgisi çevresindeki herkesi avucunun içine almasına yeterdi. Çok kendinden emin bir kişiliği, size etkisi altına alan bir yapısı vardı” şeklinde konuştu.