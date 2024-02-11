Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara’da bulunan Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda partili katıldı.