Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 25., 26. ve 27. dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 25., 26. ve 27. dönem Bursa Milletvekili Lale Karabıyık (60), tedavi gördüğü Bursa’daki hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi olan Karabıyık için akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tören düzenlendi. Karabıyık’ın cenazesi Ulu Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Bilecik’e yola çıktı.