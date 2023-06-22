Eski Danıştay hakimini dolandıran sanık hakkında karar açıklandı

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtan eski Danıştay hakimi S.Y.’yi dolandırıp kızları D.Y.E. ve S.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık Uğur Akyol’un yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında sanık Akyol’u ‘zincirleme olarak nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay hapis ile 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı.

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtıp, eski Danıştay hakimi S.Y.’nin dini inançlarını sömürerek dolandıran, kızları D.Y.E. ve S.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Uğur Akyol’un yargılandığı davada karar açıklandı.

“Bizim seçilmiş bir aile olduğumuzu söylüyordu”

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada eski Danıştay hakiminin kızı S.Y. beyanda bulundu. S.Y. “Sanık adeta bir kurtarıcı gibi hareket ederek tüm aile bireylerine bu şekilde zaman zaman para gönderiyordu, kendisinin bir geliri yoktu. Ben babamın sanığa para gönderdiği konusunu çok sonra, iş işten geçtikten sonra öğrendim. Sanık hakim olan babamın denendiğini, bizim seçilmiş bir aile olduğumuzu, çok güzel şeyler yapacağımızı söylüyordu. Bir yandan da kendisinin peygamber soyundan gelerek seyit olduğunu söylüyordu” dedi. Duruşmaya sanık katılmazken, sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin beraatini istedi.

3 yıl 7 ay hapis ile 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Uğur Akyol’a ‘zincirleme olarak nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 7 ay hapis ile 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa ‘sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ suçundan ise beraat kararı verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2016 yılından bu yana farklı zamanlarda meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, sanık Uğur Akyol’un kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğini, işlerini büyütmek için müşteki S.Y.’den yatırımcı olmasını istediği anlatılmıştı. Sanığın sistemli eylemlerle müşteki S.Y.’yi kontrol etmeye başladığı da iddianamede ifade edilmişti. Sanık Uğur Akyol’un S.Y.’nin kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu da iddianamede açıklanarak, durumdan etkilenen annelerinin psikolojisinin bozulup intihara teşebbüs ettiği iddianamede kaydedilmişti. Uğur Akyol’un ‘zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ ve ‘zincirleme olarak dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.