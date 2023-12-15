Eski eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Sincan ilçesinde, boşandığı eşi tarafından başından vurularak öldürülen Nur Sena Kozan'ın cenazesi toprağa verildi.
Sincan ilçesinde, boşandığı eşi tarafından başından vurularak öldürülen Nur Sena Kozan’ın cenazesi toprağa verildi.
Eski eşi tarafından Ankara’nın Sincan ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak öldürülen Nur Sena Kozan’ın cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’ne getirildi. Kozan’ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine kadının ailesi ve yakınları katıldı. Kozan, 4 yaşında bir kız çocuğu annesiydi.