Eski eşini bıçakla yaraladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, eski eşini arabasına bineceği sırada bıçakla yaraladı.

Olay, Malkara’nın Camiatik Mahallesi Gökçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.S. (55) isimli şahıs, eski dini nikahlı eşi M.Ç.’yi arabasına bineceği sırada sinir krizi geçirerek darbetti. Şüpheli, daha sonra bıçakla saldırarak kadını yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan M.Ç., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.