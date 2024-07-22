Eski eşini sokak ortasında darp edip tehditler savuran koca tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşini sokak ortasında darp edip ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.

Eski eşini sokak ortasında darp edip tehditler savuran koca tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eski eşini sokak ortasında darp edip ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocuklarını görmek isteyen A.T. (36) isimli şahıs, boşandığı eşi T.C.T. (32) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavgada A.T., boşandığı eşine, “Senin hakkın ölüm”, “Öleceksin” tehditleri ederken çocuklar ise annelerine darp edilmesin diye adeta siper oldu. T.C.T.’nin ihbarı üzerine saldırgan eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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