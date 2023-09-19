Eski eşinin ailesi çocuk görme bahanesiyle darp etti

Ataşehir’de bir şahıs, 2 yıl önce boşandığı eski karısının ailesi tarafından darp edildi. Durumu öğrenen şahsın yakınlarının da eve gelmesi ile iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Olay, geçtiğimiz hafta Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce boşanan bir çiftin çocuğu sırayla anne ve babada kalmaya başladı. Çocuk babasında kaldığı esnada annenin yakınları tarafından alınmak istendi. Adamın evini basan kadının yakınları, eski kocayı darp etti. Durumu öğrenen şahsın yakınları da sokağı basarak, kaçmaya çalışan saldırganların aracını çarparak durdurdu. İki ailenin birbirine girdiği sopalı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Olaya karışan taraflar gözaltına alındı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.