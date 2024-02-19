Eski eşinin camlarını parke taşı ile kırdı o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta bir kadının 2 yıl önce boşandığı eşi, evinin camlarını parke taşı ile kırdı. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski eşinin camlarını parke taşı ile kırdı o anlar kameraya yansıdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik

Esenyurt’ta bir kadının 2 yıl önce boşandığı eşi, evinin camlarını parke taşı ile kırdı. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, 2 yıl önce boşandığı eşini rahatsız etmeye başladı. Akşam saatlerinde kadının yaşadığı sokağa gelen eski koca, evin camlarını parke taşı ile kırdı. Yaşanan olayın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşan adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MDK
MDK
MDK
MDK