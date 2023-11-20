Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 42 yaşındaki kadın, eski eşinin evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, eski eşi H.U. ile 4 ay önce boşanan Sevgi T., önceki akşam eski eşinin bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Gece eve gelmeyen annesini merak eden kızı, babasının yaşadığı eve geldiğinde annesi Sevgi T.’yi yerde kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Sevgi T.’nin ensesinden tabanca ile vurularak öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen silahı da odada yerde buldu.

Olayın ardından kayıplara karışan H.U. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa süre içerisinde saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.U., doktor raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sevgi T.’nin cansız bedeni olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının ön otopsisinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi Sevgi T.’nin yakınları olayın şokunu uzun süre üzerinden atamazken, Sevgi T.’nin ölüm sebebi araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.