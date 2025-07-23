Eski eşinin motosikletini kundaklatan şahıs ile kundaklayan 2 kişi tutuklandı

Çanakkale’de 2 yıl önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eski eşi Z.K.’nin (38) park halindeki motosikletini 50 bin TL karşılığında kundaklatan M.D. (45) ile olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.D. ve C.D. tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kundaklama olayında ise apartman önünde park halinde olan motosikletin yanına gelen bir kişinin motosikletin üzerine yanıcı bir madde döktükten sonra ateşleyip olay yerinden kaçtığı görülüyor. Sonrasında ise motosiklet alev topuna dönüyor.

Çanakkale’de 23 Haziran gece saat 00.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde bir apartman önünde motosiklet kundaklama olayı yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kundaklama olayının şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Z.K.’nin eski eşi ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.D. ile arkadaşı H.D. (33) yakalandı. Gözaltına alınan M.D. ve H.D. işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D.’nin eski eşi Z.K.’nin motosikletini kundaklaması için H.D. ve C.D.’ye 50 bin TL verdiğini tespit etti. Şüpheliler 21 Temmuz’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kundaklama olayında ise apartman önünde park halinde olan motosikletin yanına gelen bir kişi motosikletin üzerine yanıcı bir madde döktükten sonra ateşleyip olay yerinden kaçtığı görülüyor. Sonrasında ise motosiklet alev topuna dönüyor.