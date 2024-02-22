Eski Galatasaraylı Fernando, Internacional'e transfer oldu

Brezilya ekibi Internacional, Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Eski Galatasaraylı Fernando, Internacional'e transfer oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Brezilya ekibi Internacional, Galatasaray’ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray’ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges’in yeni durağı belli oldu. Brezilya Serie A ekibi Internacional, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’da Porto, Manchester City ve Sevilla’da forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen ay profesyonel kariyerine başladığı Brezilya 2. Lig ekibi Vila Nova’ya imza atmıştı.

Brezilyalı oyuncu, Galatasaray’da 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası, Sevilla’da ise 2 defa UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Kariyerinde toplam 599 maça çıkan Fernando, 22 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.