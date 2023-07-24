Eski gazeteci ağabeyine yardım için çıktığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti
Kocaeli'de bir dönem medya kuruluşlarında çalışan eski gazeteci, Karaman'da ağabeyine yardım etmek için çıktığı inşaatın 3. katından düşerek hayatını kaybetti.
Kocaeli’de bir dönem medya kuruluşlarında çalışan eski gazeteci, Karaman’da ağabeyine yardım etmek için çıktığı inşaatın 3. katından düşerek hayatını kaybetti.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan ve bir dönem Kocaeli’deki yerel medya kuruluşlarında görev yapan Ferdi Şimşek (30), yaşadığı Karaman’da inşaatta çalışan ağabeyine yardım etmek istedi. 3. katta yapılan çalışmada dengesini kaybeden Şimşek, boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ferdi Şimşek, Karaman’da toprağa verildi.