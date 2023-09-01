Eski Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'e 'hayvan hırsızlığı' suçuna yönelik rüşvet soruşturması

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturmada İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ’Hayvan hırsızlığı’ suçuna yönelik yürütülen başka bir soruşturmada şüphelilerin telefon dinlemesinde Ünal Çetin’in rüşvet aldığı ile ilgili konuşmaların tespit edilmesi üzerine rüşvet soruşturması başlatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ocak tarihinde Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer 5 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 Şubat tarihinde imar uygulamalarına usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen Hasan Erdem tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2015 yılında Fatih Mahallesi’nde N.B. adlı vatandaş, bir inşaat firması tarafından yapılan binanın kendi arsasına taştığı gerekçesiyle Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Bunun üzerine yapılan incelemelerde binanın mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Buna rağmen inşaat devam edince N.B., Gökçeada Belediyesi’ne ve inşaat firmasına dava açtı. Gökçeada Belediyesi’ne açılan davaya İçişleri Bakanlığı izin vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılında soruşturmaya izin vermesi üzerine o dönem Gökçeada Belediye Başkanı olan Ünal Çetin ile Seval Duran ve M.H.Ü. hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada yapı ruhsatının mevzuata aykırı düzenlendiği ve Ünal Çetin ve Seval Duran’ın yapı ve tadilat ruhsatını kontrol ve onaylama işlemlerini yaptığı sırada görevlerinin gereğine aykırılıkta bulundukları tespit edildi.

Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018 yılında açılan davanın kararı 16 Ocak’ta çıktı. Hakim tarafından sanık Ünal Çetin, Seval Duran ve M.H.Ü.’ye ’ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak’ suçundan önce 3 ay hapis cezası verildi. Sanıkların duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak, takdiri indirim uygulanıp hapis cezası 2 ay 15 güne indirilerek, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına Yargıtay yolu kapalı olmak üzere karar verildi. Bunun üzerine taraflarca bir üst mahkeme olan Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunularak, verilen karara itiraz edildi. Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirmede bulunuldu. Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi ile Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar kesinleşti. 20 Temmuz’da tutukluğu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Ünal Çetin’in tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ünal Çetin, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünal Çetin’in yargılandığı davanın soruşturması tamamlanırken, hazırlanan iddianamede 11 Kasım 2022 tarihinde Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’hayvan hırsızlığı’ suçuna yönelik yürütülen başka bir soruşturmada şüphelilerin telefon dinlemesinde Ünal Çetin’in rüşvet aldığı ile ilgili konuşmaların tespit edilmesinin ardından rüşvet soruşturması başlatıldığı belirtildi. İddianameye göre Ünal Çetin ifadesinde, "Devraldığım herhangi bir gayrimenkul yoktur. Kimseden 100 bin TL borç almadım. İkamet arasında ele geçen 9 bin 900 euro şahsıma ait, ikametimde sakladığım paradır. 1 Temmuz 2022 yılında oğlumun düğününde takılan takıların bir kısmını dövize, bir kısmını da altına çevirdik, saklıyoruz. Üzerime atılı rüşvet suçlamasını kabul etmiyorum. Kimseden rüşvet almadım. Kimseden haksız menfaat temin etmedim. Ada dayanışmasının Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği dilekçenin aynısı, Çanakkale Valiliği’ne de gönderilmiş. Çanakkale Valiliği tarafından 2022 yılı mayıs ayında denetim yapıldı. Yine Sayıştay tarafından da gerekli incelemeler yapıldı. Ayrıca belediye meclisinde 2022 Kasım toplantısında yaptığımız işlemler meclis kararı ile de ibra edildi. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır, serbest bırakılmayı talep ediyorum" diye konuştu.

İddianamede Ünal Çetin’in şüpheli R.G. aracılığıyla K.Ç.’nin tarla vasfındaki taşınmazını arsa vasfına geçirmek için rüşvet istediği fakat iletişim dinlemesinde ve alınan beyanlarda K.Ç.’nin bunu kabul etmediği ifade edildi. İddianamede S.Y.’nin 334 ada 277 parsel arsa üzerinde başlatmak istediği projenin onaylanması için Çetin’in rüşvet istediği fakat alınan beyanlar dikkate alındığında S.Y.’nin kabul etmediğine yer verildi. M.M. ve S.A.’nın Yeni Mahalle’de 344 ada 401 parsel ve 344 adda 859 parsel ile ilgili bekleyen 2 farklı proje için resmi ruhsat başvurusunun kabulü için S.D. ve Çetin tarafından kendilerinden istenilen 2+1 dairenin belediye başkanının talebi doğrultusunda Hasan Erdem’in adına satış yapıldığı, L.Y.’nin Kuzulimanı Mahallesi İsmail Gaspırlı Caddesi 540 ada 5 parselde bulunan imarlı arsa vasfındaki araziye yapılan binaya iskan almak için 150 bin TL verildiği, M.V.Ç.’nin, Kuzulimanı Mahallesi 14 ada 14 parselde bulunan 11 bin 555 metrekare büyüklüğündeki arsasının yeşil alan sorununun çözümü için Ünal Çetin’in arsadan pay istediği, şüpheli E.B.’nin B.B. aracılığıyla 20 bin TL rüşvet verdiği ifade edildi. MASAK’a gönderilen ihbar mektubu, MASAK mali analiz raporları, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in K.Ç., S.Y., L.Y., ve M.V.Ç.’den rüşvet talep ettiğini ancak kabul edilmediğini vurguladı.

Şüpheliler S.A., M.M., E.B. ve B.B.’den rüşvet talep edildiği, şüphelilerin de bu rüşveti verdiği belirtildi. İddianamede Gökçeada Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.D.’nin L.Y., S.Y., S.A. ve M.M’.ye yapılan rüşvet teklifinde Ünal Çetin ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi. Şüphelilerden H.E.’nin S.A. ve M.M.’den alınan rüşvet konusunda Çetin ve S.D. ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi. Şüpheli R.G.’nin K.C.’ye teklif edilen rüşvet suçuna aracılık ettiği ifade edilirken, savcı Çetin, eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H.E., müteahhit R.G. ile İmar Müdürü S.D. hakkında ’rüşvet alma’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. B.B., E.B., M.M. ve S.A. hakkında ise ’rüşvet verme’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.