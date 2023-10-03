Eski İçişleri Bakanı Soylu'dan, Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyareti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraberindeki heyet, Ankara’da iki gün önce gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.