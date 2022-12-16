Eski Kartal Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi eski başkanlarından merhum Mehmet Ali Büklü, ölümünün 27’nci yılında Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma programına Büklü’nün ailesi, sevenleri ve Başkan Gökhan Yüksel katıldı.

Vefatının 27’nci yılında Kartal’da bulunan Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında anılan merhum eski Kartal Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Büklü Kartal’da 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Kartal Belediyesi, merhum eski Başkan Mehmet Ali Büklü için ölümünün 27’nci seneyi devriyesinde kabri başında anma programı düzenledi. Büklü’nün sevenleri, ailesi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katıldığı ve Kur’anı-ı Kerim tilaveti ile başlayan program merhum başkan için yapılan dualar ve kabrine karanfil bırakılması ile sona erdi.

Anma programına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel “80 öncesi ve sonrası yaptığı hizmetlerde otobüslerle ilgili ilçeler arası ulaşımla ilgili attığı adımların, ulaşım araçlarını kullanan kadın şoför arkadaşlar ile kadına verdiği değerin, onlara duyduğu inancın, o günkü koşullarda halk ekmek fabrikasını kurduktan sonra bugün bile hala halk ekmek kulübeleri önünde oluşan kuyruklar manidar. Geçmiş dönemden günümüze ışık tutan o günün koşullarında bunları gören ve o vizyonu ortaya koyan, birçok yeniliğe adım atan merhum belediye başkanımızı şükranla anıyorum. Ondan öğreneceğimiz çok şey olduğunu, günümüz koşullarında daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ülkeyi daha iyi noktaya götürebilmek için daha iyi şeyler yapmak konusunda ondan aldığımız ilhamı inancımızı diri tutup daha iyi şeyler yapabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.