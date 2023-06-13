Eski kitaplar kumbarada toplanacak, geleceğe umut olacak

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi tarafından sıfır atık projesi dahilinde eski kitap toplama kumbarası oluşturuldu.

SIBEM girişine yerleştirilen eski kitap toplama kumbarası ile kullanılmış kitap ve dergiler toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak, geliri ise imkânı olmayan öğrenciler için sınavlara hazırlık kitaplarının alınmasında kullanılacak. Öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamak adına gerçekleştirilen projeden öğrenciler de oldukça memnun. SIBEM öğrencileri öğrenim sezonu boyunca kullandıkları kitapları, dergi ve yaprak testleri toplayarak kumbaraya getirdi.

Geleceğe umut olsun diyerek kitaplarını kumbaraya atan öğrenci Hüseyin Can Domdomoğulları, “Bu sene kitaplarımı getirdim. Gelecekteki kardeşlerime yararlı olsun diye kumbaraya atacağım. Getirdiğim kitapları sizde böyle getirip gelecekteki kardeşlerimize yardım edebilirsiniz” şeklinde konuşurken öğrenci İsmail Öztürk “Kullanmadığım kitapları çözüp bitirdim. LGS’ ye de girdiğimize göre artık bunlara ihtiyacımız yok. Bunları ihtiyacı olan kardeşlerimizin kullanması lazım. O yüzden buradaki kumbaramıza atmamız lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Evde kullanılmayan kitapları ya da okuduğunuz daha sonra tekrar okuyamayacağınız kitapları atabilirsiniz. Gelip geri dönüşüme atabilirsiniz ilerideki kardeşlerimize yardım olması için” dedi.

Daha temiz çevre bırakabilmek ve atıkların imkanı olmayan öğrencilere umut olmasını sağlamak adına projenin faydalı olduğunu belirten SIBEM öğretmenlerinden Fazilet Tekçevik “Geçen hafta LGS’ye girmiş olan öğrencilerimizle birlikte daha temiz bir çevre bırakabilmek adına kitaplarımızı geri dönüşümüne göndermek için burada bulunduk. Küçük bir etkinlikle burada kitaplarımızı geri dönüşüme kazandırdık” dedi.

Özellikle SIBEM tarafından sezon boyunca dağıtılan yaprak testler, deneme kitapları öğrenciler tarafından bu kumbarada toplanacak. Eski kağıt, dergi, gazete, kitaplar geri dönüştürülebilir atıklarınızı kumbaraya atabilirsiniz.