Eski kocasının öldürdüğü kadın ve bebeğine acı veda

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir hafta önce boşandığı eski eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı tutuklandı. Bıçaklanarak öldürülen kadın ve bebeği ise toprağa verildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 18.06.2022 14:47
  • Güncelleme: 18.06.2022 14:51
Eski kocasının öldürdüğü kadın ve bebeğine acı veda
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İlçeye bağlı Çiftlikönü Mahallesi’nde iddiaya göre bir hafta önce boşanan Burak T. (24) ve Cansu Sezer (24) arasındaki tartışmalar, boşandıktan sonra da devam etti. İkili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi ile Burak T., eski eşi Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Selim Ali T.’nin yaşadığı eve gitti. Cinnet getiren Burak T., eski eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cansu Sezer ve Selim Ali’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve çocuğunun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İntihardan vazgeçip polise teslim oldu

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Oğlunu ve eski eşini öldüren zanlı, iddiaya göre evden çıktıktan sonra saklandığı yerde intihara kalkıştı. İntihardan vazgeçen Burak T., daha sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Cansu Sezer ve oğlu Selim Ali T. için Süleymanpaşa ilçesindeki Çiftlikönü Camii’nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan Cansu ve oğlu Selim Ali’nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Cansu Sezer ve 3 yaşındaki oğlu Yeni Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

2
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

3
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

4
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

5
Öğrencilere Özel Moral Gecesi

Öğrencilere Özel Moral Gecesi

6
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı

DAHA FAZLA
Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor