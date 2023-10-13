Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nebati: 'Gazze'de gökten adeta ölüm ve dehşet yağmaktadır'

Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, “Masumların evlerinin başlarına yıkılması, açlığa, huzursuzluğa, yokluğa, mahkum edilmeleri hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak gerekçelendirilemez. Gazze’de gökten adeta ölüm ve dehşet yağmaktadır” dedi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, İsrail-Filistin çatışmasının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını kınayarak basın açıklaması yaptı. Bağcılar’daki Merkez’deki basın açıklamasına eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Filistin Milletvekili Mervan Eburas, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid bin Abdullah El Ahmar ve platform üyeleri ile basın mensupları katıldı.

"Uluslararası toplumu işgal güçlerini durdurmaya çağırıyorum"

Hava saldırılarının acil durması gerektiğini söyleyen platform Başkanı El Ahmar, tüm dünyayı ve muhtelif ülkelerin parlamentolarını Filistin halkıyla ilgili yasalara ve uluslararası kararlara uyması için işgal güçlerine baskı uygulamaya davete ettiğini söyledi. Netanyahu’nun ve İsrail bakanlarının açıklamalarının soykırım ve zorla yerinden etme açıklamalarını kınadıklarını belirten El Ahmar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a siyasi duruşlarından ve açıklamalarından dolayı teşekkür ettiğini, Türkiye’nin ve Arap dünyasının daha aktif rol alması gerektiğini belirtti.

"Gazze’nin sağlık sistemini tamamen çökmesinden endişeliyiz"

Filistin Milletvekili Mervan Eburas ise, Gazze’nin sağlık alt yapısının tamamen çökmesinden endişe duyduklarını söyledi. Eburas, medyada şu ana kadar bin 800 kişinin öldüğünü söyleniyor ama ölen kişi sayısının bundan çok daha fazla olduğunu belirtti.

"Bebeklerin ninni sesiyle değil bomba sesiyle uyuduğu bir Filistin dayatmasına karşıyız"

Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati ise, "İsrail’in Gazze’ye uyguladığı orantısız güç ve yıkım ile bu ilke alenen tarumar edilmiştir. Bugün Gazze’de masumlar katledilmektedir. Sivillerin katliamı, evlerinin başlarına yıkılması, açlığa, huzursuzluğa, yokluğa mahkum etmeleri için hiçbir şekilde meşru müdafaa olarak gerekçelendiremez. Gazze’de gökten adeta ölüm ve dehşet yağmaktadır. Elinde hiçbir silahı olmayan masum insanları, ana kucağındaki bebekleri, yetimleri, anneleri, babaları, yaşlıları hastaları hedef alan bir zulmün hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Topyekun saldırarak hastane ve ambulansları hedef alarak ibadethaneleri okulları yıkarak elektrik, gıda ve su yakıtı keserek, kanalizasyon sistemlerini tahrip ederek, tüm insani yardımların bölgeye girişini engelleyerek, Filistin halkını en temel insani ihtiyaçlarından mahrum bırakarak gerçekleştirilen amansız şiddet en açık haliyle bir terördür. Zulmün olağan hale geldiği uluslararası toplumun duyarsızlaştırıldığı, tacizin, savaşın, şiddetin, yoksulluğun, yoksulluğun, iliklere kadar işlediği, bebeklerin ninni sesiyle değil bomba sesiyle büyüdüğü, bir Filistin dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bölgede kan ve zulmün ilelebet durması amacıyla Filistin için hakkaniyetli bir çözüm adına mücadele etmek bizler için kıyamete sürecek bir izzet-i nefis meselesidir” diye konuştu.

Açıklamaların ardından platform üyeleri sorulan soruları cevapladı.