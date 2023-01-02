Eski malzemelerden 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kurdular

Bilecik’te ‘Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde kullanılmayan malzemeler değerlendirilerek bazı okullara ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ kuruldu.

Öğrencilere tasarruf ve çevreyi koruma bilinci oluşturmak amacıyla başlanan bu proje sayesinde Bilecik ili genelinde 8 adet ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ kuruldu. Okulların yapmış oldukları çalışmalar ve kampanyalar ile okul kütüphanelerinde ki kitap sayısı bir yılda 108 bin 600 den 262 bin 754 e çıkarılarak okul kütüphaneleri zenginleştirildi.

Bilecik’te 8 adet ’Sıfır Atık Kütüphanesi’ yapıldı

Kütüphanelerle ilgili çalışmalarının devam edeceğini belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Kütüphanelerdeki muhteşem görüntü ve tasarımlar çocuklarımızı cezbediyor. İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanarak atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla yaptığımız bu üretimlerle ülkemiz ve ilimiz ekonomisine destek sağlıyoruz. Okul ve kurumlarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından, kullanılmayan sıralar, kapılar, motor parçaları, lastikler, bilgisayar kasaları, kablo ve kablo makaraları gibi malzemelerin geri dönüştürülmesi suretiyle ilimiz genelinde 8 adet "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturuldu” ifadelerini kullandı.