Eski Meclis Başkanı Yıldırım, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan’ın Leros Adasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın İstanbul’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Yunanistan’ın Leros Adasında tekne kazasında yaralanan ve günlerdir Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede tedavi gören Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftini Binali Yıldırım ziyaret etti. Yıldırım tedavileri devam eden Sabancı çiftine olan ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.