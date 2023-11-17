Eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U. idaresindeki 41 DA 005 plakalı otomobil ile Sefa Kemal Y. yönetimindeki 34 FFA 70 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 DA 005 plakalı otomobil, park halindeki 41 HD 324 plakalı başka otomobile çarptı. Kazada 41 DA 005 plakalı otomobilde bulunan eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazanın şiddetiyle hava yastığının patladığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği görülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.