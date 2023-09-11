Eski Milletvekili Sami Sözat toprağa verildi

Bir dönem Balıkesir siyasetine damga vuran eski milletvekili Sami Sözat hayatını kaybetti. 1991 yılında Doğru Yol Partisi’nden milletvekili seçilen ve 2014 yılında da CHP’den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve uzun yıllar Ziraat Odası Başkanlığı yapan Sözat’ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

Balıkesir’de Doğru Yol Partisi’nden 1991 yılında milletvekili seçilen, TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı, DYP’de ilçe başkanlığı ve İl Genel Meclis Üyeliği yapan, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sami Sözat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Sami Sözat, Balıkesir’de uzun yıllar Ziraat Odası’nda başkanlık da yaptı. 2 çocuk babası Sözat’ın cenazesi, Zağnos Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından köyü Işıklar Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, CHP Milletvekili Ensar Aytekin, eski vekil Fikret Şahin, DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, akrabaları ile dostları katıldı.