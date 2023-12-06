Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nu darp eden iki kişi tutuklandı

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy’de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy’de trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı. Şüpheli Z.K., ve N.K., ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Derelioğlu çifti şahıslar tarafından darp edildi. Gözaltına alınan Z.K. ve N.K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.