Eski Milli Futbolcu Yusuf Atay Hakkında Şok İddia
Bir dönem Silivrispor ve Milli Takım forması giyen Yusuf Atay, t.r.r örgütü IŞ. D'e üye olduğu iddiasıyla tutuklandı. Savcılık, sosyal medya paylaşımlarını delil gösterdi.
Milli Futbolcudan Terör Örgütü Şüphesi
Eski milli futbolcu Yusuf Atay, t.r. r örgütü IŞ. D’e üyelik suçlamasıyla tutuklandı. 27 Ekim’de gözaltına alınan Atay, üç günlük sorgu sürecinin ardından 30 Ekim’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkındaki soruşturmanın hızlı tamamlanmasının ardından 4 Kasım’da hazırlanan iddianamede Atay’ın “silahlı t.r.r örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanması talep edildi.
Silivrispor’da da Forma Giymişti
Profesyonel kariyerinde birçok kulüpte oynayan Yusuf Atay, 2016–2017 sezonunda Silivrispor forması da giymişti.