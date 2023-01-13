Eski Milli Okçu Nilgün Özbaş Kobak, son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de yaşayan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak (49), Edirne Yeniimaret 2.Beyazıt Külliyesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’de okçuluk sporunun yaygınlaşması ve sevilmesinde önemli rol oynayan Eski Milli Okçu Nilgün Özbaş Kobak, elde ettiği başarılarla gerek yurt içi gerekse yurt dışında spor camiasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu. ABD’de yaşayan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak’ın cenazesi memleketi Edirne’ye getirildi. Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş’ın kardeşi eski Milli Okçu Nilgün Özbaş Kobak, için Edirne Yeniimaret 2.Beyazıt Külliyesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Milli okçu Edirneli Nilgün Özbaş Kobak, Cuma Namazı’na müteakip kılınan namazın ardından Yeniimaret Bademlik Mezarlığına defnedildi. Nilgün Özbaş Kobak’ın cenaze töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Özbaş ve Kobak ailesini, sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı.