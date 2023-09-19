Eski Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP'li Tanrıkulu'ya 'TSK' tepkisi

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ya Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik sözleri nedeniyle tepki göstererek, "Bazıları utanmadan, sıkılmadan alçakça Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira edebiliyorlar, laf atabiliyorlar. Bir yerlerden aldıkları talimatlar çerçevesinde bazılarının yönlendirmesiyle aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Türk Silahlı Kuvvetleri buna layık değildir" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle İstanbul Valisi Davut Gül tarafından Bakırköy’de yemek programı düzenlendi. Programa eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ahmet Kendigel ile gazi ve aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda eski Bakan Akar ve Vali Gül birer konuşma yaptı.

Her zaman gazilerin emrinde olduklarını söyleyen Vali Gül, “Gazi yakınlarını birer kardeş, birer abim, birer abla olarak görüyorum. Siz kıymetli gazilerimize sağlık, sıhhat afiyetler diliyoruz. İnşallah görev yapacağımız süreç içerisinde hepinizi evlerinizde, derneklerinizde ziyaret etmeye gayret edeceğiz. Ben bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün gazilerin Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkarak konuşan eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Buradaki başarılarımızda şehitlerimizin ve gazilerimizin gayreti çok çok büyüktür. Terörle mücadele konusunda ve güvenliği sağlama konusunda emniyet teşkilatımız, jandarmamızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin omuz omuza verdiği mücadelede tabii burada aslan payı gazi ve şehitlerimize aittir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, devlet olarak her zaman saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onların yaptıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Onların kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gazilerine, şehit ailelerine değer verdiği kadar değer veren başka bir ülke yok" dedi.

Akar ayrıca, bütün komutanlar ve çalışma arkadaşlarının şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını çözmek için ellerinden geleni en üst düzeyde yaptıklarını belirtti.

CHP’li milletvekili Tanrıkulu’ya tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ya tepki gösteren Akar, “Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Yani bizim mücadele eden gerçekten hiçbir ülkenin, hiçbir ordunun göstermediği kadar büyük bir hassasiyetle, büyük bir dikkatle, masum insanlara zarar vermemek için hiç kimseye zarar vermemek için, teröristler dışında herhangi bir şekilde müdahalede bulunmamak için, hiçbir ordunun, hiçbir devletin almadığı kadar hem planlama safhasında hem icraat safhasında azami tedbir alınıyor, alınmaktadır. Alınıyor, alınacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Fakat bazı kendini bilmezler insani ve vatandaşlık değerlerini kaybeden bazıları, maalesef hem insani değerlerini kaybetmişler hem de vatandaşlık değerlerini kaybetmişler. Utanmadan, sıkılmadan alçakça Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira edebiliyorlar, laf atabiliyorlar. Ve hiç gerçeği yok. Bazıları bir yerlerden aldıkları talimatlar çerçevesinde bazılarının yönlendirmesiyle aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Türk Silahlı Kuvvetleri buna layık değildir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan duayla program sona erdi.