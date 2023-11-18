Eski Muratlı Öğretmenevi binasında yangın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde eski öğretmenevi binasında yangın çıktı.

Yangın, sabah erken saatlerde Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bir dönem öğretmenevi olarak kullanılan binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, metruk yapının en üst katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

Yangın uğraşlar sonucu söndürülürken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Sağlık ve emniyet ekipleri de tedbiren hazır bekletildi.

Diğer taraftan, metruk binada yaşayan vatandaşların olduğu ve yangının onlar yüzünden çıkmış olabileceği öne sürüldü.