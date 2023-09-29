Eski öğretmenevi binasında yangın

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eski Muratlı Öğretmenevi binasında yangın çıktı.

Eski öğretmenevi binasında yangın
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde eski Muratlı Öğretmenevi binasında yangın çıktı.

Yangın, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bir dönem öğretmenevi olarak kullanılan binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, metruk yapının en üst katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yangın uğraşlar sonucu söndürülürken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

Diğer taraftan, metruk binada yaşayan vatandaşların olduğu ve yangının onlar yüzünden çıkmış olabileceği ileri sürüldü.