Eski Sanayi Üst Geçidi'ne Asansör Desteği: Erişilebilirlik Artıyor

Silivri’de Eski Sanayi Üst Geçidi’nde başlatılan asansör montaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje sayesinde, özellikle yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların ulaşımı büyük ölçüde kolaylaşacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek, “Üst geçidimizi herkes için daha erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. İBB ile iş birliği içinde kısa sürede montajı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız,” ifadelerini kullandı.