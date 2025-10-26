Eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadına 15 el ateş eden zanlı Silivri'de yakalandı

Kağıthane’de, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında 15 el ateş ederek öldüren zanlı Silivri’de yakalandı.

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre A.K.(64), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetmişti. Zanlı olay yerinden kaçarken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlatmış, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatmıştı.

Silivri’de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu zanlı, Silivri’de, suç unsuru silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı.