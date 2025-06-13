Eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü, mahkemede 'Pişmanım' dedi

Edirne'de 16 yaşındaki eski sevgilisi Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlı ilk mahkemede 'pişmanım' dedi.

Eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürmüştü, mahkemede 'Pişmanım' dedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de 16 yaşındaki eski sevgilisi Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlı ilk mahkemede ’pişmanım’ dedi.

Edirne’de 5 Nisan 2025’te buluştuğu okulun bahçesinde eski sevgilisi Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki zanlının yargılanmasına başlandı.

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Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

Sanık, savunmasında pişman olduğunu belirterek, olaydan önce ve sonra yaşananları anlattı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gülden Coni’nin annesi Zehra Coni ve Babası Sami Coni, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, sanığın en ağır cezayı alması çağrısında bulundu.

Ailenin avukatı Çağrı Muştu da, sanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ve tahrik altında yaptığını yönünde ifadeler verdiğini açıkladı.